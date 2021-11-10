"Когда-то я стану чемпионом мира"
Легендарный боксер Виталий Кличко дал откровенное интервью, в котором рассказал немало интересного о своей жизни. Мэр Киева признался, что еще со школы мечтал стать чемпионом мира, чем он охотно делился со своими одноклассниками.
Стоит внимания Хочется "надрать уши", – Кличко признался, использовал ли навыки бокса вне ринга
Такая мысль в его голове появилась после того, как Виталий впервые увидел бой с участием Майка Тайсона. Кличко-старший обещал друзьям, что когда вырастет, то обязательно выйдет на один ринг с "Железным Майком". Украинец воплотил мечты и чемпионские амбиции в реальность. А вот подраться против Тайсона не смог.
Я говорил: "Когда-то я стану чемпионом мира и побью Тайсона, заберу его пояс". С меня смеялись: такой худой хочет побить Тайсона, а он такая машина, монстр,
– рассказал Кличко-старший.
"Я был очень рад, когда пригласил своих одноклассников, с которыми тогда на кухне смотрел этот бой, и поставил на стол тот же пояс, которым в свое время владели Майк Тайсон, Леннокс Льюис, великий Мохаммед Али. Но этот пояс уже принадлежал мне. Детская мечта стала реальностью", – добавил Виталий.
- Отметим, Майк вернулся на ринг в 2020 году, когда в выставочном поединке расписал мировую с Роем Джонсом-младшим. Такое решение судей разозлило американца.
- Виталий Кличко последний раз выходил на профессиональный ринг в сентябре 2012 года. В это время украинец провел свой последний бой в карьере против немца Мануэля Чарра.
- Поединок был остановлен рефери уже в четвертом раунде из-за окровавленного лица соперника Кличко. Виталий успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
- Кличко-старший за свою карьеру провел на профессиональном ринге 47 поединков. В них он одержал 45 побед (41 победу одержал нокаутом) и потерпел два поражения.