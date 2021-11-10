"Когда-то я стану чемпионом мира"

Легендарный боксер Виталий Кличко дал откровенное интервью, в котором рассказал немало интересного о своей жизни. Мэр Киева признался, что еще со школы мечтал стать чемпионом мира, чем он охотно делился со своими одноклассниками.

Стоит внимания Хочется "надрать уши", – Кличко признался, использовал ли навыки бокса вне ринга

Такая мысль в его голове появилась после того, как Виталий впервые увидел бой с участием Майка Тайсона. Кличко-старший обещал друзьям, что когда вырастет, то обязательно выйдет на один ринг с "Железным Майком". Украинец воплотил мечты и чемпионские амбиции в реальность. А вот подраться против Тайсона не смог.

Любопытно! В 2004 году Виталий Кличко вел переговоры касательно боя с Майком Тайсоном. Об этом ранее сообщил Том Леффлер – бывший промоутер братьев Кличко. Но поражение "Железного Майка" в поединке с Дэнни Уильямсом не позволило Кличко выйти на ринг именно против Майка.

Я говорил: "Когда-то я стану чемпионом мира и побью Тайсона, заберу его пояс". С меня смеялись: такой худой хочет побить Тайсона, а он такая машина, монстр,

– рассказал Кличко-старший.

"Я был очень рад, когда пригласил своих одноклассников, с которыми тогда на кухне смотрел этот бой, и поставил на стол тот же пояс, которым в свое время владели Майк Тайсон, Леннокс Льюис, великий Мохаммед Али. Но этот пояс уже принадлежал мне. Детская мечта стала реальностью", – добавил Виталий.