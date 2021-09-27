Віталій Кличко пообіцяв Усику допомогти побити Ф'юрі: відео кумедної розмови

Олександр Усик не залишився без підтримки у поєдинку з Ентоні Джошуа на домашньому для британця стадіоні. На лондонську арену підтримати Усика прийшли Віталій Кличко, Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко.

Кличко: Притримаю Ф'юрі, поки Усик буде його бити

Після переможного для Усика поєдинку всі троє завітали у роздягальню, щоб привітати боксера з історичною перемогою. Усик став тільки третім українським чемпіоном світу у важкій вазі після братів Кличків.

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У роздягальні відбулася смішна розмова між Віталієм Кличком й Олександром Усиком. Вічний чемпіон WBC натякнув, що Усику потрібно повернути в Україну "зелений пояс". Кличко мав на увазі саме титул WBC, який утримує Тайсон Ф'юрі.

"Всі пояса потрібно назад в Україну", – сказав Кличко. У відповідь Усик попросив допомоги у легенди боксу.

Допомога ваша потрібна – він дуже великий. Треба якось удвох його. Ну просто там, поруч: "Саня, давай". А я вже…,

– сказав Усик.

Після того, як Кличко зрозумів, що Усик має на увазі Ф'юрі, Віталій пообіцяв допомогти своєму земляку.

"А, ну добре. Я притримаю його, поки ти будеш його бити", – пожартував Кличко.

Відео з роздягальні Усика та розмова з Кличком

Усик став чемпіоном світу

Олександр Усик 25 вересня сенсаційно переміг Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.

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