Віталій Кличко оцінив шанси Усика в бою з Джошуа
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Вічний чемпіон WBC Віталій Кличко не залишився осторонь поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком. Боксери зустрінуться 25 вересня у чемпіонському поєдинку.
Кличко: Це буде найскладніший поєдинок у кар'єрі Усика
Віталій Кличко вважає, що зустріч з Джошуа буде найскладнішим поєдинком у кар'єрі Олександра Усика.
Це цікаво Кличко хвилюється перед боєм Усик – Джошуа: Олександр може помститись британцю
"Це буде найскладніший поєдинок у спортивній кар'єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався", – зазначив Кличко.
Оцінюючи шанси Усика, Віталій сказав, що все буде залежати від самого Олександра.
Шанси? Все залежить від нього – від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі,
– заявив Кличко.
Також колишній боксер розповів, що Джошуа буде намагатися користатися своєю перевагою у довжині рук.
"Тому що Джошуа – вищий за Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою", – резюмував Кличко.
Усик – Джошуа: головне
- Український боксер проведе тільки третій поєдинок у важкій вазі. Усик битиметься за звання чемпіона світу.
- На кону поєдинку будуть титули WBO, WBA, IBF, IBO, які поки належать Джошуа.
- Боксери зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок шоу о 22:00.