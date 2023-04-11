У одного з найкращих гравців чемпіонату Франції виникли проблеми із законом. Мова про нападника і капітана Монако Віссама Бен-Єддера.

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Іспанський суд звинуватив 32-річного француза в ухилянні від сплати податків. Історія тягнеться ще з часів, коли Бен-Єддер виступав за Севілью (2016-2019).

Деталі скандалу

Під час перевірки декларації Віссама правосуддя виявило, що нападник вписав не весь дохід за 2017 рік. Сума втрат іспанського бюджету оцінюється у 43 тисячі євро.

Суд визнав гравця винним і засудив до шести місяців ув'язнення. Також Віссам має сплатити штраф у 133,7 тисячі євро. Цікаво, що одразу після відкриття справи Бен-Єддер вніс 51 тисячу на рахунок держави, але на рішення суду це не вплинуло.

Втім варто відзначити, що фізично Віссам не буде знаходитись у в'язниці. Принаймні, поки що. Суд задовольнив право на відсрочку ув'язнення. Згідно з цим рішенням, француз може відбути покарання протягом наступних двох років, якщо не скоїть злочин повторно.

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Досягнення Віссама Бен-Єддера

Під час виступів за Севілью Віссам забив 70 м'ячів у 138 матчах. Влітку 2019-го гравець приєднався до Монако, де і досі виступає. У першому ж сезоні за монегасків Бен-Єддер став найкращим бомбардиром чемпіонату Франції (на пару з Кіліаном Мбаппе).

Після цього француз двічі здобував з Монако бронзу чемпіонату. Крім того, Бен-Єддер викликається у національну збірну з 2018 року і за цей час відзначився за неї тричі у 19-ти поєдинках.

У поточному сезоні Бен-Єддер забив вже 17 голів у Лізі 1, відстаючи від лідерів бомбардирської гонки (Кіліан Мбаппе та Джонатан Девід) на два м'ячі. Його Монако йде четвертим у трьох балах позаду зони Ліги чемпіонів.