5 квітня сім'я Маліновських у повному складі відвідала українську школу у Марселі. Дружина футболіста Роксана розповіла про приємну зустріч із першою заступницею мера Марселя Мішель Рубіролою, яка у 2020-му була меркинею французького міста.

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Приємна зустріч із земляками

Також Роксана зробила важливу у своєму житті рішення. Дружина Маліновського стала почесним членом французько-української асоціації "Марсель – Одеса". Адже ці два міста є частиною серця Роксани.



Руслан Маліновський в українській школі у Марселі / Фото з інстаграму Роксани

Сім'я півзахисника поспілкувалась із дітьми, залишала автографи та пам'ятні світлини. Натомість діти прийшли на зустріч із Русланом теж не з порожніми руками. Футболіст збірної України та Марселя отримав малюнки зі своїм зображенням. А дружині Роксані подарували квіти.



Діти зробили подарунки для Руслана Маліновського / Фото з інстаграму Роксани

Нагадаємо, що ще на початку свого переходу у Марсель Маліновський мав теплу зустріч із земляками, які вже давно або тимчасово проживають у Франції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Такі зустрічі надихають, як футболіста, так і українців, які перебувають далеко від рідного дому.

Додамо, що Руслан виступає у Марселі на правах оренди, але у французького клубу є опція обов'язкового викупу українця в Аталанти. ЗМІ вже навіть повідомляли, що "провансальці" достроково активували цю опцію викупу Маліновського.

Від моменту переходу півзахисник провів за Марсель вже 15 матчів, у яких забив 2 голи. 9 квітня українець зможе покращити свою статистику. У цей день підопічні Ігоря Тудора зіграють проти Лор'яна у рамках 30-го туру Ліги 1.