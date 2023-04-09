Ніцца – ПСЖ 0:2

Голи: Мессі, 26, Серхіо Рамос, 76

У суботу, 8 квітня, в чемпіонаті Франції відбувся матч 30 туру, в якому ПСЖ на виїзді обіграв Ніццу з рахунком 2:0. Авторами забитих голів стали Ліонель Мессі та Серхіо Рамос. Результативний удар аргентинця мав особливий підтекст.

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Побив рекорд за відсутності конкурента

На 26-й хвилині поєдинку Лео забив свій 702 гол на клубному рівні в топ-5 найкращих ліг Європи. 35-річний форвард перевершив досягнення свого одвічного суперника Кріштіану Роналду, який зупинився на позначці 701 гол.

Рекордний гол Мессі

Для бомбардирського рекорду Мессі знадобилося на 105 матчів менше, ніж Роналду. Аргентинець забив 672 голи в 778 іграх під час свого легендарного перебування в Барселоні. Зараз він забив 30 голів за ПСЖ, провівши 68 ігор (включно з поєдинком у Ніцці).

Чи зможе португалець чимось відповісти конкуренту наразі невідомо. 38-річний форвард зараз виступає поза межами Європи – за Аль-Наср у Саудівській Аравії. У січні цього року Роналду переїхав на Близькій Схід, де встиг забити 11 голів за свій новий клуб.

Відеоогляд матчу Ніцца – ПСЖ

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Мессі забив 19 голів та віддав 18 асистів у 34 матчах за ПСЖ. Контракт аргентинця з парижанами завершується 30 червня 2023 року. Останнім часом з'являється все більше підтверджень, що бомбардир повернеться в наступному сезоні до Барселони.