У одного из лучших игроков чемпионата Франции возникли проблемы с законом. Речь о нападающем и капитане Монако Виссаме Бен-Йеддере.

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Испанский суд обвинил 32-летнего француза в уклонении от уплаты налогов. История тянется еще со времен, когда Бен-Йеддер выступал за Севилью (2016-2019).

Детали скандала

В ходе проверки декларации Виссама правосудие обнаружило, что нападающий вписал не весь доход за 2017 год. Сумма потерь испанского бюджета оценивается в 43 тысяч евро.

Суд признал игрока виновным и приговорил к шести месяцам заключения. Также Виссам должен заплатить штраф в 133,7 тысяч евро. Интересно, что сразу после возбуждения дела Бен-Йеддер внес 51 тысячу на счет государства, но на решение суда это не повлияло.

Впрочем, стоит отметить, что физически Виссам не будет находиться в тюрьме. По крайней мере, пока. Суд удовлетворил право на отсрочку заключения. Согласно этому решению француз может отбыть наказание в течение следующих двух лет, если не совершит преступление повторно.

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Достижения Виссама Бен-Йеддера

Во время выступлений за Севилью Виссам забил 70 мячей в 138 матчах. Летом 2019-го игрок присоединился к Монако, где до сих пор выступает. В первом же сезоне при монегаске Бен-Йеддер стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции (на пару с Килианом Мбаппе).

После этого француз дважды добывал из Монако бронзу чемпионата. Кроме того, Бен-Йеддер вызывается в национальную сборную с 2018 года и за это время отличился за нее трижды в 19 поединках.

В текущем сезоне Бен-Йеддер забил уже 17 голов в Лиге 1, отставая от лидеров бомбардирской гонки (Килиан Мбаппе и Джонатан Дэвид) на два мяча. Его Монако идет четвертым в трех баллах позади зоны Лиги чемпионов.