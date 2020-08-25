Італійський трансферний експерт і журналіст Чіро Венерато пояснив радіо Kiss Kiss Napoli ситуацію навколо можливого трансферу захисника "Шахтаря" і збірної України Миколи Матвієнка.

За інформацією Венерато, неаполітанському клубу доведеться задовольнити солідні зарплатні апетити українця.

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"Ще 12 серпня я говорив про Матвієнка. Ситуація така: коли про нього тільки почали говорити, були об'єктивні труднощі, пов'язані з відсутністю у нього громадянства ЄС. Але якщо Габріель перейде в інший клуб, то місце для футболіста з країни, що не входить в ЄС, в "Наполі" буде вільним, і, отже, Матвієнко може бути придбаний", – заявив Венерато.

Але трансфер не обіцяє бути легким, адже "Шахтар" просто так не роздає своїх гравців. До того ж, Матвієнко заробляє 2 мільйони євро на рік, і хотів би мати стільки ж у "Наполі", щоб грати в більш конкурентоспроможною лізі.

Кар'єра Миколи Матвієнка