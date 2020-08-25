Неймовірна сума: стало відомо, скільки заробляє Матвієнко в "Шахтарі"
Італійський трансферний експерт і журналіст Чіро Венерато пояснив радіо Kiss Kiss Napoli ситуацію навколо можливого трансферу захисника "Шахтаря" і збірної України Миколи Матвієнка.
За інформацією Венерато, неаполітанському клубу доведеться задовольнити солідні зарплатні апетити українця.
Детальніше: "Шахтар" та "Наполі" домовились за трансфер Матвієнка: скільки зароблять "гірники"
"Ще 12 серпня я говорив про Матвієнка. Ситуація така: коли про нього тільки почали говорити, були об'єктивні труднощі, пов'язані з відсутністю у нього громадянства ЄС. Але якщо Габріель перейде в інший клуб, то місце для футболіста з країни, що не входить в ЄС, в "Наполі" буде вільним, і, отже, Матвієнко може бути придбаний", – заявив Венерато.
Але трансфер не обіцяє бути легким, адже "Шахтар" просто так не роздає своїх гравців. До того ж, Матвієнко заробляє 2 мільйони євро на рік, і хотів би мати стільки ж у "Наполі", щоб грати в більш конкурентоспроможною лізі.
Кар'єра Миколи Матвієнка
- Матвієнко – вихованець "Шахтаря". Основна позиція гравця збірної України – центральний захисник. Втім, у матчі з "Вольфсбургом" Микола грав лівого захисника.
- Дебютував у 2015 році. Встиг зіграти у футболці "гірників" 50 матчів.
- Грав в оренді у "Карпатах", де гарно себе зарекомендував та отримав виклик у збірну України, де вже провів 27 поєдинків.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.