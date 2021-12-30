Вище за легендарних братів: Кличко-старший поділився сімейним знімком з синами

30 грудня 2021 , 07:44
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Джерело:

інстаграм Віталія Кличко

Зіркові українські боксери Віталій та Володимир Кличко передали співвітчизникам вітання з наступаючими святами незвичайною сімейною фотографією. На ньому нинішній мер Києва та його брат з'явилися разом із молодшим поколінням.

Віталій Кличко поділився новим дописом в Instagram. На ньому легендарні брати суперважковаговики, а також сини "вічного" чемпіона WBC – Єгор та Максим.

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"Два покоління братів. Вітаємо з прийдешніми святами!", – написав Кличко-старший під фото.


Сімейство Кличків / Фото instagram.com/vitaliyklitschko

Що відомо про дітей братів Кличко

  • Племінники Володимира Кличка з'явилися на світ у 2000-му та 2005 роках, їхня сестра Єлизавета-Вікторія – у 2002-му. Єгор-Даніель їздив вчитися до Маямі (США), а Максим та Ліза навчалися у німецькому Гамбурзі. Володимир має свою дочку Кайю-Євдокію від американської актриси Хайден Панеттьєрі, але фото з нею він не показує.
  • Віталій завершив спортивну кар'єру у 2012 році, Володимир – у 2017-му.
Автор: Юрій Семенюк