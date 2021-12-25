На знімках Наталя та троє дітей – сини Єгор, Максим та донька Ліза, Віталія Кличка на фотографії немає.

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"Нехай ваше життя завжди буде наповнене любов'ю та світлом", – написала Наталія Кличко, назвавши трьох дітей найкращим подарунком у своєму житті.



Наталія Кличко з дітьми / Фото instagram.com/natalia_klitschko_official

Що відомо про дітей Віталія та Наталії Кличко

Син Єгор-Даніель народився 16 травня 2000 року – ім'я Єгор обрано у зв'язку з тим, що дівоче прізвище матері – Єгорова.

Дочка Єлизавета-Вікторія народилася 24 листопада 2002 року, ім'я Вікторія обрано тому, що напередодні батько отримав вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом.

Син Максим-Олександр народився 1 квітня 2005 року, названий на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга.

Молодший син Максим навчається у школі у Великій Британії, дочка Єлизавета вивчає психологію в університеті в Нідерландах, а старший син Єгор закінчив перший етап університету за спеціальністю бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.

За словами Віталія Кличка, дітям доводиться обмежувати себе у соцмережах, використовувати нікнейми, фільтрувати інформацію, яку вони транслюють. І все через специфіку діяльності батька.