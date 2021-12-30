Віталій Кличко поділився новим дописом в Instagram. На ньому легендарні брати суперважковаговики, а також сини "вічного" чемпіона WBC – Єгор та Максим.

До слова Більші за батька: дружина Кличка показала різдвяне фото із синами та донькою

"Два покоління братів. Вітаємо з прийдешніми святами!", – написав Кличко-старший під фото.



Сімейство Кличків / Фото instagram.com/vitaliyklitschko

Що відомо про дітей братів Кличко