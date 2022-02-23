Причиною для флешмобу в соцмережах став "небезпечний для нашої України час".
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"Незалежно від того, які клубні кольори ми захищаємо на футбольному полі, ми всі є українцями. І в нашій ДНК присутні два найважливіших кольори, це кольори державного прапора – синій та жовтий. Тому сьогодні команди ФК Кривбас в усіх соцмережах змінюють свої традиційні клубні кольори на синьо-жовті", – йдеться в повідомленні клубу.
До флешмобу приєднався і футбольний клуб Полісся. Там теж змінили логотип в соцмережах на синьо-жовтий (традиційні кольори клубу – жовто-зелені).
"У ці часи важливо гуртуватись і об'єднуватись. А також ідентифікувати себе із нацією. Позиція футбольного клубу Полісся: Україна – одна, єдина і неподільна. Україна – це Поліські ліси, це Карпатські полонини, це Кримські виноградники, це Донецькі терикони. Тримаймо голову холодною, вірмо і підтримуймо Збройні сили України, і робімо усе від нас залежне, кожен на своєму фронті! Слава Україні", – йдеться в повідомленні Полісся.
Змінив кольори клубного герба в соцмережах і футбольний клуб Інгулець.
Київське Динамо, полтавська Ворскла, чернігівська Десна та ковалівський Колос не змінювали кольори клубів в соцмережах, але їх логотипи тепер розміщені на фоні кольорів українського прапора.