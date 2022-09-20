Що такого сказав Юрій Вірт

У компенсований час до першого тайму Дніпро-1 відкрив рахунок. Голом у роздягальню відзначився Яніс Хамаш. Дніпряни пішли на перерву з мінімальною перевагою у рахунку 1:0. Господарі мали більше моментів у першій 45-хвилинці, тому у роздягальні захист Вереса отримав "на горіхи" від Юрія Вірта.

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Головний тренер рівненського клубу акцентував на тому, що оборонці не можуть стримати головну зірку Дніпра-1 у нападі Артема Довбика. Він емоційно та дещо брутально відреагував на таку гру.

Я б, чесно, того, бл*ть, Довбика пер**бав раз нах*й. І на тому все б закінчилося. А ви, бл*ть, двоє відлітаєте від нього, бл*ть. По ахілам пройшовся би, щоб його винесли з поля. І не тільки центральні, будь-який футболіст. А ви бігаєте, танцюєте. Ну, тут я винен, трішки неправильно вам доніс,

– сказав Вірт своїм підопічним.

Все б нічого, якби цей фрагмент не потрапив у серіал Дмитра Поворознюка "Футболіст".

"Ці слова стосувалися невдалих дій моїх захисників"

Комітет з етики та чесної гри УАФ надіслав лист після цієї палкої промови тренера Вереса. Юрій Вірт пояснив свій спіч про Довбика. Наставник зауважив, що висловлювання про забивного нападника адресувались виключно своїй команді.

Наголошую, що ці слова не були сказані до матчу або в перерві, тобто гравці не могли сприйняти їх, як заклик до протиправних дій проти суперника. Ці слова стосувалися невдалих дій моїх захисників,

– запевнив Вірт.

Телефонна розмова Вірта та Довбика

Після нової серії "Футболіст" Вірт подзвонив Довбику та попросив вибачення за свої слова. Футболіст не тримає на тренера зла та вже надіслав відповідний лист у Комітет із етики та чесної гри УАФ, у якому заявив, що немає жодних претензій до тренера рівнян. Про це у своєму інстаграмі повідомив блогер Дмитро Поворознюк.

Поспілкувалися добре, як давні товариші. Порозумілися. Пояснив, що ні йому, ні будь-якому іншому гравцеві ніколи не бажав поганого, а тим більше жодного разу не налаштовував своїх гравців діяти брудно та жорстоко проти суперників. Напроти, з повагою ставлюся до професії футболіста, бо сам колись грав,

– відповів тренер Вереса.

Наставник рівненського клубу побажав Довбику удачі у збірній України та Дніпрі-1. Своєю чергою Артем зробить подарунок доньці тренера Вереса у вигляді своєї футболки.

Вірт запевнив, що зробить висновки та добре думати перед тим, що казати своїй команді навіть у роздягальні.

До слова. Навіть такий емоційний спіч Вірта не дозволив Вересу уникнути поразки. Дніпро-1 подвоїв перевагу завдяки голу Володимира Адамюка та закінчив гру з рахунком 2:0.