Рідкісний гол воротаря

Гол був забитий у домашньому матчі для львівського Куликова проти Луцьксантехмонтаж №536. У першому таймі гості з Луцька відкрили рахунок на табло, повідомляє 24 канал.

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Голкіпер луцької команди вибив м'яч далекої з власних володінь. М'яч вдарився об газон, який був мокрий через зливу, та залетів за комірець воротарю Куликова, який далеко вийшов із воріт.

Страж воріт Луцьксантехмонтаж №536 відзначився рідкісним голом. Дуже рідко можна побачити серед авторів голів прізвище голкіпера.

На жаль, для гостей цей неймовірний гол не приніс їм три очки. Лише на останній хвилині гри Куликів зрівняв цифри на табло та поставив крапку у поєдинку. Слід відзначити гол господарів у верхню дев'ятку.

1:1 – бойова мирова у дощовому матчі.

Відеоогляд матчу (гол голкіпера з 1:15)