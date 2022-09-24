Збірна України визначилася з формою на матч проти Вірменії

У суботу, 24 вересня, національна команда зіграє свій передостанній матч у Лізі-націй-2022/2023. Збірна України зійдеться у протистоянні з Вірменією.

У якому комплекті зіграє збірна України

Матч з Вірменії відбудеться на виїзді. Поєдинок прийматиме стадіон імені Вазгена Саргсяна у Єревані.

До слова Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

На трибунах Республіканського стадіону в Єревані очікується близько 10 тисяч глядачів.

Національна команда визначилася з комплектом екіпірування на виїзну гру. Збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Вірмени проведуть зустріч у червоній формі.

У своїй історії національна команда зустрічалася з командою Вірменії 9 разів. Перевага в цих двобоях – на боці українців: наша команда здобула 6 перемог, а ще 3 гри закінчилися внічию.



Комплект форми збірної України / Фото УАФ



Форма національної команди / Фото УАФ

Нагадаємо, у попередньому матчі підопічні Олександра Петракова поступилися Шотландії з рахунком 3:0.

У першій зустрічі Ліги націй-2022/2023 з Вірменією українці перемогли суперника з розгромним рахунком 3:0. ця зустріч відбулася у червні.

Матч Вірменія – Україна відбудеться у суботу, 24 вересня. Початок зустрічі о 16:00.