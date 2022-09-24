У якому комплекті зіграє збірна України
Матч з Вірменії відбудеться на виїзді. Поєдинок прийматиме стадіон імені Вазгена Саргсяна у Єревані.
До слова Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
На трибунах Республіканського стадіону в Єревані очікується близько 10 тисяч глядачів.
Національна команда визначилася з комплектом екіпірування на виїзну гру. Збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Вірмени проведуть зустріч у червоній формі.
Комплект форми збірної України / Фото УАФ
Форма національної команди / Фото УАФ
Нагадаємо, у попередньому матчі підопічні Олександра Петракова поступилися Шотландії з рахунком 3:0.
У першій зустрічі Ліги націй-2022/2023 з Вірменією українці перемогли суперника з розгромним рахунком 3:0. ця зустріч відбулася у червні.