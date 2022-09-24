В каком комплекте сыграет сборная Украины

Матч из Армении состоится на выезде. Поединок будет принимать стадион имени Вазгена Саргсяна в Ереване.

К слову Армения – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

На трибунах Республиканского стадиона в Ереване ожидается около 10 тысяч зрителей.

Национальная команда определилась с комплектом экипировки на выездную игру. Сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Армяне проведут встречу в красной форме.

Любопытно. В истории национальная команда встречалась с командой Армении 9 раз. Преимущество в этих поединках – на стороне украинцев: наша команда одержала 6 побед, а еще 3 игры закончились вничью.



Комплект формы сборной Украины / Фото УАФ



Форма национальной команды / Фото УАФ

Напомним, в предыдущем матче подопечные Александра Петракова уступили Шотландии со счетом 3:0.

В первой встрече Лиги наций-2022/2023 с Арменией украинцы победили соперника с разгромным счетом 3:0. эта встреча состоялась в июне.

Обратите внимание! Матч Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. Начало встречи в 16.00.