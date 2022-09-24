В каком комплекте сыграет сборная Украины
Матч из Армении состоится на выезде. Поединок будет принимать стадион имени Вазгена Саргсяна в Ереване.
К слову Армения – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
На трибунах Республиканского стадиона в Ереване ожидается около 10 тысяч зрителей.
Национальная команда определилась с комплектом экипировки на выездную игру. Сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Армяне проведут встречу в красной форме.
Комплект формы сборной Украины / Фото УАФ
Форма национальной команды / Фото УАФ
Напомним, в предыдущем матче подопечные Александра Петракова уступили Шотландии со счетом 3:0.
В первой встрече Лиги наций-2022/2023 с Арменией украинцы победили соперника с разгромным счетом 3:0. эта встреча состоялась в июне.