Збірна України у першому таймі забила один гол у ворота Вірменії – відзначився Тимчик. А результативний пас віддав на нього Зубков.

До теми Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У другому таймі гравці помінялися ролями – цього разу Тимчик асистував, а Зубков пробивав по воротах.

Тимчик отримав пас по правому флангу від Яремчука. Після цього на межі штрафного майданчика вирішив прострелити. М'яч міг отримати й Циганков. Але гравець вирішив пропустити м'яч на партнера, чим ще більше дезорієнтував суперника. Зубков же, коли м'яч потрапив до нього, вирішив пробити в дотик. М'яч полетів у ворота, а голкіпер до нього не дотягнувся.