Шалена гармата від Ігнатенка: півзахисник Бордо забив свій перший гол за збірну України – відео

Данило провів перший поєдинок за "синьо-жовтих" з перших хвилин та відзначився голом. Таким чином, півзахисник долучився до розгрому вірменської збірної.

Збірна України провела п'ятий матч у цій Лізі націй. Після розгромної поразки від Шотландії "синьо-жовті" впевнено розібрались із вірменами, пише 24 канал.

Як це було Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

До 70-ої хвилини у ворота господарів залетіло три м'ячі – відзначились Тимчик, Зубков та Довбик. А під завісу матчу Україна довела рахунок до зовсім непристойного (0:5).

Закріпив за собою звання героя Артем Довбик. На 81-й хвилині форвард віддав асист на Ігнатенка і Данилу вдався відмінний постріл з-за меж карного майданчика.

Відео голу Ігнатенка:

Для хавбека Бордо це дебютний гол у складі "синьо-жовтих". Це його лише четверта гра у футболці національної збірної.

Готуємось до вирішальної битви із Шотландією

Перемога дозволяє нашій команді набрати 10 балів в групі і вийти на перше місце. Правда, ввечері Шотландія може обійти команду Петракова, якщо не програє Ірландії.

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Наступна гра України пройде 27 вересня у Кракові. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй.