Сборная Украины провела пятый матч в Лиге наций. После разгромного поражения от Шотландии "сине-желтые" уверенно разобрались с армянами, пишет 24 канал.

Как это было Армения – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

К 70-й минуте в ворота хозяев залетело три мяча - отличились Тимчик, Зубков и Довбик. А под занавес матча Украина довела счет до совсем неприличного (0:5).

Закрепил за собой звание героя Артем Довбик. На 81-й минуте форвард отдал ассист на Игнатенко и Даниилу удался отличный выстрел из-за пределов штрафной.

Видео гола Игнатенко:

Для хавбека Бордо это дебютный гол в составе сине-желтых. Это его всего лишь четвертая игра в футболке национальной сборной.

Готовимся к решающей битве с Шотландией

Победа позволяет нашей команде набрать 10 баллов в группе и выйти на первое место. Правда, вечером Шотландия может обойти команду Петракова, если не проигрывает Ирландию.

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Следующая игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций.