Вірменія – Україна 0:5

Голи: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81

Українська збірна вийшла на футбольне стадіону у Вірменіх у зовсім новому та експериментальному складі. Олександр Петраков виставив нову одинадцятку, якщо поіврнювати із попередньою грою проти Шотландії (3:0), пише 24 канал.

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І це дало результат. П'ять голів влетіло у ворота вірменів. Натомість Андрій Лунін не пропустив жодного. Україна реабілітувалась в очах уболівальників після розгрому від шотландців. 0:5 – переконлива перемога "синьо-жовтих" над вірменами.

Українці продовжують йти другими у групі, поступаючись двома очками Шотландїі, яка вдома вирвала звитягу в Ірландії (2:1).

Вірменія – Україна: відеоогляд матчу

Шотландія – Ірландія 2:1

Голи: Хендрі, 49, Крісті, 82 (п) – Іган, 18

Шотландія – Ірландія: відеоогляд матчу

Чехія – Португалія 0:4

Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45, Жота, 82

Чехія – Португалія: відеоогляд матчу

Іспанія – Швейцарія 1:2

Голи: Альба, 55 – Аканджі, 21, Емболо, 58

Іспанія – Швейцарія: відеоогляд матчу

Ізраїль – Албанія 2:1

Голи: Вайссман, 46, Барібо, 90 – Узуні, 88

Ізраїль – Албанія: відеоогляд матчу

Словенія – Норвегія 2:1

Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Голанд, 47

Словенія – Норвегія: відеоогляд матчу

Сербія – Швеція 4:1

Голи: Мітровіч, 18, 45, 48, Лукіч, 70 – Клаессон, 15

Сербія – Швеція: відеоогляд матчу

Північна Ірландія – Косово 2:1

Голи: Уіт, 82, Мадженніс, 90 – Мурічі, 58

Північна Ірландія – Косово: відеогляд матчу

Кіпр – Греція 1:0

Гол: Ціоніс, 18

Кіпр – Греція: відеоогляд матчу