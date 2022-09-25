И это не Ярмоленко или Мудрик
Александр Петракова выпустил совсем другой состав, если сравнивать его с предыдущей игрой против Шотландии. И это принесло результат. Первая часть игры закончилась минимальной победой Украины 0:1 благодаря голу от Александра Тимчика.
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После перерыва голкипер Армении еще четырежды вынимал мяч из сетки своих владений. Авторами голов стали – Александр Зубков, дубль в активе Артема Довбика, а точку в игре поставил Даниил Игнатенко. Для Данилы это дебютный мяч в футболке главной команды страны.
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По данным статистического портала WhoScored, лучшим игроком матча стал игрок сборной Украины Игнатенко. Игру Даниила оценили очень высоко – 9.3 балла.
Чуть хуже оценка у автора дубля Довбика и Тимчика, размочившего нули на табло – по 8.6.
В составе соперника лучшим стал Тигран Барсегян – 6.6.
Армения – Украина: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored
Следующий матч "сине-желтые" сыграют 27 сентября против Шотландии. Это будет ключевой поединок в борьбе за первое место в группе. Ведь Украина уступает шотландцам два очка.