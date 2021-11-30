Повертатися до виступів було неначе уперше

Артем Прима та Тарас Лесюк мали б розпочати сезон з командою А у Швеції. Але через спалах коронавірусу частина збірної не змогла виступити.

Де теми Визначився склад збірної України на другий етап Кубка світу з біатлону

Артем розповів про свою підготовку до другого етапу після коронавірусу. За словами спортсмена, він почав тренувальний процес 12 – 13 листопада. Після хвороби Прима почувається добре, сподівається на хороші результати.

Були швидкісні тренування, повторні тренування. Наче дихання сприяло цьому, але це одне коло. На старті треба бігти 12, 20 кілометрів, і мені самому цікаво, як організм себе буде показувати після COVID-19,

– запевнив біатлоніст.

Прима зазначив, що якщо не буде якихось змін, то стартуватиме у спринті на другому етапі Кубка світу в Естерсунді.

"Треба подивитися, у якій я формі, як себе почуваю, як зможу на дистанції бігти та що зможу показати. А там уже будемо приймати якісь рішення. А з приводу тренувань – це звичайне офіційне тренування. Більше радостей було, коли після карантину ти вийшов, і це було неначе перші тренування. Як у юності, коли з траси тебе неможливо було вигнати. Кажуть: "Півтори – дві години", а ти хочеш ще трохи. Випустили неначе з клітки", – сказав Артем.

Як виступила збірна України в Естерсунді