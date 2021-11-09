Україна не використає повну квоту у Швеції

Наразі не відомо, хто з біатлоністів збірної України здав позитивні тести на COVID-19 у Норвегії, де команда готується до сезону. Ситуація може вплинути на склад команди.

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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що рішення по складу збірної змінюється ледь не кожної хвилини.

За його інформацію, біатлоністи із симптомами коронавірусу пропустять перші два етапи Кубка світу в Естерсунді (Швеція). Два етапи відбудуться в Естерсунді з 26-го листопада до 5-го грудня.

Ситуація така, що рішення міняється кожних п'ять хвилин чи годину. Останнє, що ми спілкувалися з тренером – ті, що мали симптоми, вони не будуть брати участь в перших двох етапах. А після збору поїдуть одразу в Обертіллах і будуть там готуватися до Хохфільцена, до третього етапу, щоб встигнути привести себе в порядок, бо зараз не тренувалися,

– сказав Бринзак.

За інформацією "Суспільне Спорт", біатлоністи чоловічої збірної України пройшли повний курс вакцинації перед стартом сезону 2021/2022.

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