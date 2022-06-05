Вернидуб: Наші футболісти були дуже схожі на спортивних воїнів

Колишній наставник Зорі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив тренерство на зброю у руках. Юрій Вернидуб пішов боронити країну від окупантів.

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56-річний спеціаліст розповів, як дивився за грою збірної України проти Шотландії. Вернидуб підкреслив, що уболівали за головну команду країни усім підрозділом. Юрій Миколайович був впевнений у перемозі нашої збірної та подякував хлопцям за позитивний результат.

Вернидуб порівняв футболістів збірної із воїнами та похвалив головного наставника команди.

Знали, що вона переможе, вдячні їм за це і дуже ними пишаємося. Наші футболісти були дуже схожі на спортивних воїнів. Респект і повага для всієї команди з всім тренерським штабом. В матчі з Шотландією в нас була вся команда левів. А щодо Саші Петракова, то він своєю роботою і своїм ставленням показав, що він дійсно людина, яка зараз знаходиться на своєму місті і робить все для того, щоб збірна потрапила в Катар.

– розповів наставник.

"Перемога дуже багато чого дає"

Нинішній тренер молдовського Шерифа не став коментувати помилки України у переможному матчі проти Шотландії. За словами Вернидуба, гра збірної не могла бути ідеальною, адже на гравцях висів величезний тягар відповідальності: "Але хлопці грали з холодною головою і з великим серцем",

"Перемога дуже багато чого дає. По-перше, це ще раз підтверджує, що є українська нація. Україна веде свої бої не лише на фронті проти агресора, але й на спортивному та культурних фронтах. Ми показуємо, що наша нація не гірша будь-якої іншої нації в Європі і в усьому світі", – відповів фахівець.

Вернидуб запевнив, що вихід на чемпіонат світу-2022 буде найкращим подарунком від підопічних Петракова для усієї країни та наших військових.

Нагадаємо! Перед плей-офф відбору ЧС-2022 колишній оборонець "синьо-жовтих" Артем Федецький отримав лист від одного з наших воїнів. Герой України попросив Артема передати хлопцям зі збірної його прохання, що ті пробились на Мундіаль. Залишилось зробити лише один крок.

Для людей, які зараз знаходяться у ЗСУ, перемога збірної – дуже великий підйом. Хлопці подарували нам справжнє свято. Тепер чекаємо 5 червня, коли будемо грати з Уельсом. Перемога стане найкращим подарунком для ЗСУ і всієї країни. Ми дуже хочемо побачити збірну на ЧС в Катарі,

– сказав наставник.

"Сумую за футболом, але поки що я на своєму фронті"

Вернидуб не впевнений, чи вдасться йому подивитись гру проти Уельсу, адже інтернет на передовій часто зникає. У своїй розмові колишній наставник Зорі зізнався, що йому та іншим бійцям було приємно, коли вони чули у трансляції, як українські уболівальники з трибун вигукували "ЗСУ". Цей момент дозволяє вкотре нагадати світу про незламність українського народу, який щодня боронить країну від окупантів.

Юрій Миколайович зізнався, що сумує за футболом, але наразі його фронт не спортивний, а військовий.

Дуже сумую за футболом. Але поки що я на своєму фронті. Можна було б далі працювати, але зараз моє місце тут. Найважливіше – залишатися людиною, і вірити в свою Батьківщину. Все буде Україна. Ми непереможні,

– підсумував тренер.

Юрій Вернидуб повідомив керівництво молдовського клубу про своє рішення повернутись в Україну та стати на її захист.

Наставник досі має чинну угоду з Шерифом, яка розрахована до кінця 2024 року.

На чолі команди у сезоні-2021/2022 українець встиг провести 35 матчів, у яких клуб здобув 25 перемог, розписав 5 мирових та зазнав таку ж кількість поразок.

Зверніть увагу! Фінал плей-офф відбору ЧС-2022 Уельс – Україна відбудеться 5 червня у Кардіффі. Стартовий свисток іспанського судді пролунає о 19:00 за Києвом.