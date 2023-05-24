Поблажка для постраждалого: Вінісіус ще й вийшов сухим із води після того, як вдарив суперника

Вінісіус Жуніор зумів уникнути жорсткого покарання. Наразі до бразильського футболіста особливе ставлення.

Вінісіусу Жуніору скасували червону картку за його підлий вчинок. Крайніми вийшли арбітри зустрічі Реала з Валенсією, які ніби-то не догледіли епізод.

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Протистояння "вершкових" та "кажанів" (0:1) породило низку скандальних епізодів. Зокрема, ображеним після зустрічі залишився Вінісіус Жуніор, якого фанати суперника під час гри обклали расистськими вигуками, що спровокувало бразильця. Наприкінці матчу вінгер Реала дав волю емоціям. Вінісіус встав головною "зіркою" конфлікту та рукою вдарив в обличчя форварда Валенсії Уго Дуро, який ззаду затиснув його горло, за що бразилець отримав червону картку.

Та от Вінісіус, скоріше за все, завдяки нашумілій темі зі расистським скандалом по ходу матчу, зміг уникнути покарання. Комітет зі спортивних змагань RFEF у результаті багатогодинного обговорення ухвалив рішення скасувати дискваліфікацію бразильця. Все через те, що судді ніби-то не мали достатньо інформації про інцидент. Відеоасистент рефері Ігнасіо Іглесіас Вільянуева показав головному арбітру лише частину епізоду. За це помічника було звільнено Королівською іспанською футбольною федерацією.

За такою логікою низці гравців, які велися на провокації Вінісіуса також могли б згодом уникнути своїх покарань, проте вінгер Реала наразі прикував до себе занадто багато уваги. Таким чином, скандальний гравець "вершкових" зможе допомогти своїй команді, яка веде активну боротьбу з Атлетіко (наразі Реал третій та відстає від "матрацників" на 1 бал) за "срібло" чемпіонату, у ключових матчах Ла Ліги.

Кар'єра Вінісіуса Жуніора