23 травня стартував 36-й тур іспанської Ла Ліги. Одразу три поєдинки відбулись у перший змагальний день. У трансляціях матчів Реал Сосьєдад – Альмерія (1:0), Сельта – Жирона (1:1) та Реал Вальядолід – Барселона (3:1) Ла Ліга висловила свою підтримку футболістам, які стикаються із расизмом, повідомляє 24 Канал.

До теми "Расизм – це норма у Ла Лізі": вінгера Реала назвали "мавпою" під час матчу чемпіонату Іспанії

Вінісіус знову став жертвою расизму

У трансляції поєдинків замість плашки українського прапора на екрані розмістили напис "Єдині проти расизму". Також цей напис, але у вигляді тегу продублювати у правому нижньому кутку екрана.

Такі зміни Ла Ліга зробила після гучного скандалу у матчі Валенсія – Реал, коли фанати "кажанів" ображали зіркового вінгера мадридців Вінісіуса Жуніора. Віні вкотре зіткнувся із расизмом у свою сторону від уболівальників суперника.



Як трансляція виглядала до скандалу з Віні / Скриншот із матчу

Ла Ліга – розплідник расизму

Нагадаємо, що у матчі Валенсія – Реал фанати господарів називали Віні "мавпою". Через що поєдинок навіть зупинили на 10 хвилин. Але навіть після продовження гри потік образ у сторону зірки Реала не зупинились.

Вже у компенсований до матчу час Вінісіус на емоціях вступив у суперечку з футболістом Валенсії, за що отримав вилучення. Однак після матчу в Ла Лізі розібрались у ситуації та скасували червону картку для Віні. Лівий вінгер зможе зіграти за Реал у наступному поєдинку проти Райо Вальєкано (24 травня).

Той поєдинок закінчився мінімальною перемогою "кажанів" 1:0. Єдиний та переможний гол на 33-й хвилині забив Дієго Лопес.

Після програного поєдинку Вінісіус різко відреагував на расистський скандал. На ситуацію також відреагували головний тренер Реала Карло Анчелотті та президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Віні вже далеко не вперше стикається із такими образами у свою сторону.

На сторінці Віні в інстаграмі з'явилось ціле відео з расистськими історіями, де Жуніор став жертвою образ фанатів.