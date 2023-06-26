"Це вже перейшло межу": гравець Шахтаря зазнав расистських образ від дитини

26 червня 2023, 21:07
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Джерело:

iG

Неприйнятний випадок трапився під час матчу дубля мадридського Реалу, за який виступає орендований у "гірників" Вінісіус Тобіас. Бразильський захисник не очікував почути образу від дитини.

У матчі-відповіді плей-оф за вихід в Сегунду "вершкові" зустрічалися з Ельденсе. В одному з моментів поєдинку Вінісіус Тобіас почув на свою адресу расистський вигук.

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Не чекав почути образу від дитини

Один з хлопчиків, який вболівав за команду суперника, обізвав бразильця мавпою. Відео з інцидентом було опубліковано в інтернеті.

Відео з расистською образою Вінісіуса Тобіаса

Після матчу Вінісіус Тобіас повідомив про випадок у своїх соціальних мережах.

Найсумніше, коли ми не очікуємо такого від дитини. Дитина називає тебе мавпою. Сумно бачити, як футболісти проходять через такі упередження, це не вперше і не вдруге. Це відбувається щодня. Не можу передати, наскільки це боляче. Це має скінчитися. Це вже перейшло межу. Колір шкіри нічого не означає, ми всі однакові. Ми хочемо поваги,
– написав Вінісіус Тобіас.

Зазначимо, що це не перший випадок з проявами расизму на адресу гравців Реалу. Наприкінці травня зазнав образ від вболівальників з трибун вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор. Бразилець звинуватив Ла Лігу в потуранні расизму.

Тобіас у Реалі

  • Нагадаємо, що Вінісіус Тобіас став гравцем Шахтаря у січні 2022 року. "Гірники" заплатили Інтернасьоналю за вундеркінда 6 мільйонів євро. 
  • Проте через російську агресію бразилець не зміг дебютувати за Шахтар. У квітні 2022 року він скористався правилом ФІФА, яке дозволяло призупиняти контракти, і на правах оренди поповнив склад "вершкових".
  • Тобіас минулий сезон відіграв за дубль Реала. Проте в клубі побачили перспективу у 19-річному захиснику і продовжили оренду до червня 2024 року.
Автор: Сергій Шаховець