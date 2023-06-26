Хорватський Банджамін Баттон поки не збирається йти на пенсію чи догравати у клубах менш статусних. Тому вчергове продовжив контракт із Реалом.
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Ще на рік у Мадриді
"Вершкові" офіційно повідомили про продовження контракту з центральним півзахисником Лукою Модричем. Нова угода з 37-річним хорватом розрахована до кінця червня 2024 року.
Модрич, який є єдиним гравцем, хто зіграв у трьох десятиліттях на Чемпіонатах світу та Європи, у сезоні-2022/2023 забив 6 голів і зробив 6 асистів у 52 матчах за клуб у всіх турнірах.
Найпам'ятніші моменти гри хорвата у Реалі: дивіться відео
Кар'єра Луки Модрича у Реалі
- Приєднався до мадридців у 2012 році.
- За 11 сезонів зіграв 488 матчів та виграв 23 титули: 5 ЛЧ, 5 Клубних ЧС, 4 Суперкубка Європи, 3 чемпіонства, 2 Кубка та 4 Суперкубка Іспанії.
- За свою кар'єру гравця у Мадриді виграв найвищі індивідуальні нагороди, такі як "Золотий м'яч-2018", "Найкращий гравець ФІФА-2018", "Гравець року УЄФА-2017/18",.
- Також був володарем "Золотого м'яча" на ЧС-2018 та "Бронзового м'яча" на ЧС-2022.