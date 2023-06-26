Хорватський Банджамін Баттон поки не збирається йти на пенсію чи догравати у клубах менш статусних. Тому вчергове продовжив контракт із Реалом.

Читайте також Барселона офіційно підписала чинного переможця Ліги чемпіонів

Ще на рік у Мадриді

"Вершкові" офіційно повідомили про продовження контракту з центральним півзахисником Лукою Модричем. Нова угода з 37-річним хорватом розрахована до кінця червня 2024 року.

Модрич, який є єдиним гравцем, хто зіграв у трьох десятиліттях на Чемпіонатах світу та Європи, у сезоні-2022/2023 забив 6 голів і зробив 6 асистів у 52 матчах за клуб у всіх турнірах.

Найпам'ятніші моменти гри хорвата у Реалі: дивіться відео

Кар'єра Луки Модрича у Реалі