Футболіст МанСіті міг перейти в Реал, але на заваді став юний гравець Шахтаря

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу неочікувано перейшов в Баварію в оренду. Хоча міг опинитися в Реалі. Але на заваді став гравець Шахтаря.

В останній день трансферного вікна Жоау Канселу перейшов в оренду в Баварію. Угода розрахована до кінця сезону, після чого німецький клуб матиме право викупити його контракт за 70 мільйонів євро.

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Правда замість Німеччини, Канселу міг опинитися в одному з клубів Іспанії. Цю інформацію підтвердив інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, послуги захисника запропонували Реалу та Барселоні. Однак ці клуби відмовилися від можливості його орендувати.

Барселона відмовилася через те, що у гравця доволі велика зарплата, і в клубу не було вільних коштів на це.

Натомість Реал вирішив не підписувати новачків в січні 2023 року, окрім 16-річного Ендріка. Ще однією причиною було те, що "вершкові" задоволені своїм складом, у тому числі й щодо позиції правого захисника. У мадридському клубі переконані, що в них є топовий гравець на цю позицію і на майбутнє – це Вінісіус Тобіас. Це 18-річний бразилець, який виступає за молодіжну команду Реала. Але права на нього належать донецькому Шахтарю.

Вінісіус Тобіас став гравцем Шахтаря в січні 2022 року. Він пройшов з командою збори, але за "гірників" в офіційних матчах так і не дебютував. 1 квітня 2022 року гравець перейшов в оренду в Реал до кінця сезону 2022/2023. За умовами угоди, в мадридського клубу також є опція викупу футболіста.

Тож отримавши відкоша в Реалі, Жоау Канселу погодився перейти в Баварію.