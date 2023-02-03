Євген Гальчук є вихованцем донецького Шахтаря. Уродженець Краматорська за основну команду так і не зіграв, з молодіжки відправившись до футбольного клубу Маріуполь. За цю команду він і виступав з літа 2012 року до літа 2021 року, зігравши 134 поєдинки: 96 матчів в УПЛ, 37 матчів в Першій Лізі та 1 поєдинок у Лізі Європи

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Однак влітку 2021 року Маріуполь та Гальчук вирішили не продовжувати контракт. Тож голкіпер перейшов в Інгулець. Та в новій команді воротар протримався не довго, і вже в січні 2022 року знову вернувся до Маріуполя. Та зіграти знову за цей клуб йому не судилося. Ще до відновлення чемпіонату України з футболу, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І саме Маріуполь став одним з міст, яке найбільше постраждало в цій війні.

24 лютого 2022 року коли Маріуполь мав повертатися до України, Росія розпочала війну. Тож команда додому так і не дісталася. Як і гравці.

Євген Гальчук вирішив залишитися закордоном. Зараз він перебуває у Бельгії, де мешкає у таборі для українських біженців в Антверпені. Там він підтримує форму та сподівається, що йому вдасться знайти новий клуб.

Щодо футбольного клубу Маріуполь, то команді існує лише формально. Вона не виступає в УПЛ. Але за нею зберегли місце в чемпіонаті України. Як і за чернігівською Десною.