Виникли проблеми з коліном, – тренер Аталанти розкрив деталі травми Маліновського

Руслан Маліновський не зміг дограти матч 33 туру проти Верони. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував травму українця.

Маліновський отримав травму

Руслан Маліновський лише 34 хвилини відіграв у футболці Аталанти. Українець кульгаючи та з допомогою медиків покинув поле, коли рахунок на табло був 0:0. На післяматчевій пресконференції Джан П'єро Гасперіні відповів на запитання про українського легіонера.

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Наставник Аталанти сподівається, що травми Маліновська виявиться несерйозною.

У Маліновського виникла проблема з коліном. Сподіваємось, що це не розтягнення зв'язкою чи щось серйозніше,

– розповів італійський спеціаліст.

На жаль, Аталанта не змогла потішити рідних уболівальників перемогою. Верона несподівано була сильнішою – 1:2.

У нинішньому сезоні Маліновський провів 37 поєдинків, у яких відзначився 10 голів та 5 результативними передачами.

Наразі невідомо, чи зможе Маліновський відновитись до наступного поєдинку Аталанти, який відбудеться 23 квітня. Бергамівський клуб зіграє на виїзді проти Венеції.