Маліновський отримав травму
Руслан Маліновський лише 34 хвилини відіграв у футболці Аталанти. Українець кульгаючи та з допомогою медиків покинув поле, коли рахунок на табло був 0:0. На післяматчевій пресконференції Джан П'єро Гасперіні відповів на запитання про українського легіонера.
До теми Неприємна звістка для збірної: Маліновський отримав травму у матчі Аталанти
Наставник Аталанти сподівається, що травми Маліновська виявиться несерйозною.
У Маліновського виникла проблема з коліном. Сподіваємось, що це не розтягнення зв'язкою чи щось серйозніше,
– розповів італійський спеціаліст.
На жаль, Аталанта не змогла потішити рідних уболівальників перемогою. Верона несподівано була сильнішою – 1:2.
Наразі невідомо, чи зможе Маліновський відновитись до наступного поєдинку Аталанти, який відбудеться 23 квітня. Бергамівський клуб зіграє на виїзді проти Венеції.