З 26 липня по 11 серпня 2024 року відбуватимуться Олімпійські ігри в Парижі. Наразі невідомо, чи будуть там присутні росіяни, але ймовірність цього досить висока.

За права російських атлетів дуже бідкається очільник МОК Томас Бах. Для нього права тамтешніх спортсменів набагато важливіші за життя українців.

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Абсурд росіян не має меж

Проте майже за 100-відсотковою впевненістю можна сказати, що у разі допуску атлетів із країни-терористки, вони будуть змагатися без ідентифікуючих елементів, таких як гімн та прапор. Це дуже не подобається російським політикам, які постійно закидають наратив цивілізованому світу, що спорт поза політикою, але завжди його використовують у своїх цілях.

Так, очільниця Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФГГ) Ірина Вінер заявила про підготовку своєї терористичної країни до альтернативних Олімпійських ігор, які в Росії наказав провести кремлівський геополітик Володимир Путін, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Член партії "Єдіная Росія" закликала російських атлетів не їхати на наймасштабніший спортивний турнір 2024 року в Парижі, а змагатися у так званих Іграх дружби, які пропагують "традиційні цінності" на відміну від Олімпіади в "аморальній Європі".

Першорядне завдання російських спортсменів зараз – підготовка до Ігор дружби. Ми не можемо виступати без прапора та гімну. Потрібно боротися та перемагати за батьківщину, за маму, за тренерів, за місто, в якому народилися. Тепер хочуть, щоб ми виступали без гімну, прапора, я дуже заперечую, щоб були ці змагання та ще й з трансгендерами. Я вважаю, що Олімпійські ігри зжили себе. Ми розвиватимемо своє на полях БРІКС, ШОС. Наступного року буде "Кубок дружби". Такі ж гроші платитимуть за медалі. Наші ОІ, 137 країн заявили, альтернатива з'являється,

– сказала Вінер.

Нагадаємо, що в липні, МОК надіслав запрошення на участь в ОІ-2024 в Парижі 203 країнам, серед яких не опинилося Росії та Білорусі. Це майже гарантує відсутність присутності на змаганнях розпізнавальної символіки цих країн, але залишає можливим участь спортсменів у нейтральному статусі.

. Для відбору на змагань у Франції Росія намагалася заявити своїх спортсменів на Азійські ігри-2023 . але їх і там спіткала невдача, то ж тепер "супердержава" вирішила демонстративно заявити, що не дуже їй то й потрібно.

Ми ж повністю підтримуємо такі починання зі створення паралельної реальності для свого населення ще й у спорті та зичимо успіху. Впевнені, що російські спортсмени у змаганнях з суперниками з Еритреї, Білорусі та Північної Кореї зможуть стати мультимедалістами та переможцями турніру. Нехай щастить!