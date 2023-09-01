У країнах-терористах дуже розраховували пробити стіну ізоляції та виступити на Азійських іграх-2023. Участь атлетів з Росії та Білорусі у змаганнях в Ханчжоу відкривав шлях до Олімпійських ігор. Ба більше, були погоджені імена 500 спортсменів, але щось для агресорів пішло не за сценарієм.
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Все через технічні причини
Спочатку в Росії та Білорусі не дочекалися запрошення на Азійські ігри. Це був перший сигнал, що представників країн-злочинців не надто бажають бачити на мультиспортивних змаганнях. Проте остаточне рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Про це повідомляє видання The Indian Express.
Російських і білоруських спортсменів не буде на Азійських іграх – це рішення МОК, а не ОРА,
– йдеться у заяві Олімпійської ради Азії.
У МОК теж роз'яснили своє рішення.
Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх-2023 була досліджена, як обговорювалось на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилась нездійсненною через технічні причини,
– заявили в МОК.
Зазначимо, що росіяни та білоруси сподівалися виступити в нейтральному статусі та поборотися за олімпійські ліцензії, які будуть розіграні на Азійських іграх-2023.