У країнах-терористах дуже розраховували пробити стіну ізоляції та виступити на Азійських іграх-2023. Участь атлетів з Росії та Білорусі у змаганнях в Ханчжоу відкривав шлях до Олімпійських ігор. Ба більше, були погоджені імена 500 спортсменів, але щось для агресорів пішло не за сценарієм.

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Все через технічні причини

Спочатку в Росії та Білорусі не дочекалися запрошення на Азійські ігри. Це був перший сигнал, що представників країн-злочинців не надто бажають бачити на мультиспортивних змаганнях. Проте остаточне рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Про це повідомляє видання The Indian Express.

Російських і білоруських спортсменів не буде на Азійських іграх – це рішення МОК, а не ОРА,

– йдеться у заяві Олімпійської ради Азії.

У МОК теж роз'яснили своє рішення.

Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх-2023 була досліджена, як обговорювалось на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилась нездійсненною через технічні причини,

– заявили в МОК.

Зазначимо, що росіяни та білоруси сподівалися виступити в нейтральному статусі та поборотися за олімпійські ліцензії, які будуть розіграні на Азійських іграх-2023.

Варте уваги! Азійські ігри-2023 в Ханчжоу стартують 23 вересня й триватимуть до 8 жовтня. Учасники змагань розіграють понад 480 комплектів нагород з 40 видів спорту.