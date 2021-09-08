Він став іншим, – дружина розповіла про стан Міхаеля Шумахера

Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Міхаель Шумахер продовжує боротьбу за своє життя. Боротьба німецького гонщика триває з 2013 року, коли він зазнав важких травм під час катання на лижах.

Дружина Шумахера: Нам всім не вистачає Міхаеля

Корінна Шумахер, дружина Міхаеля Шумахера, розповіла про стан чоловіка. Інтерв'ю з Корінною вийшло в рамках документального фільму SCHUMACHER, знятого Netflix.

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Корінна зізналася, що їй не вистачає Шумахера. Разом з тим, вона зазначила, що гонщик став "іншим".

Звичайно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним кожен день. Але звичайно, насправді ми всі сумуємо: діти, сім'я, батько, всі його близькі. Нам всім не вистачає Міхаеля, але насправді він тут, з нами. Він став іншим, але він тут, і це надає нам сил,

– розповіла Корінна.

Корінна підтвердила, що Міхаель Шумахер продовжує проходити лікування у рамках відновлення від травм.

"Ми разом. Ми живемо разом у будинку, проводимо терапію. Ми робимо все можливе, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, щоб він просто відчував, що його сім'я поруч. І я буду робити все необхідне, незважаючи ні на що. Ми всі будемо.

Ми намагаємося триматися разом, як одна сім'я – як хотів би і як і раніше хоче Міхаель. І життя триває. "Особисте – означає особисте", – як він завжди говорив. І для мене дуже важливо, щоб Міхаель міг продовжувати жити своїм життям. Раніше Міхаель завжди захищав нас від цього, тепер ми захищаємо його", – резюмував дружина пілота.

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