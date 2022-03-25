Він сказав, що буде боротися, щоб захищати свою країну, – Арум про відмову Ломаченка від бою

Василь Ломаченко розставив пріоритети країни вище особистих. Український боксер відмовився від поєдинку проти Джорджа Камбососа.

Арум: Ломаченко відмовився їхати

У коментарі голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів про відмову Василя Ломаченка від поєдинку проти абсолютного чемпіона світу. Український боксер продовжить стояти на захисті країни, на яку напала Росія.

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Арум заявив, що влада України дала дозвіл Ломаченку на виїзд із країни заради титульного бою, але боксер зробив інший вибір.

Все було зроблено. Егіс, менеджер Ломаченка, зв’язався з міністром спорту України. Він отримав спеціальний дозвіл, щоб Ломаченко виїхав, попри те, що у його віці не можна виїхати і влаштував цей титульний бій в Австралії. Але Ломаченко відмовився їхати. Він сказав, що йому не має різниці, хто видав дозвіл, що він буде боротися, щоб захищати свою країну,

– заявив промоутер.

Після такої відмови Джорджу Камбососу довелось шукати нового суперника, яким швидше за все стане Девін Хейні.

Реакція Камбососа на відмову Ломаченка