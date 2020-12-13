У неділю, 13 грудня, рано вранці у Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 256. Найбільш резонансною його подією стало повернення зірки легкого дивізіону Тоні Фергюсона після поразки від Джастіна Гейджі в травні цього року.

Втім, американець не зміг реабілітуватися після поразки Гейджі. Олівейра переміг рішенням суддів Фергюсона, пише 24 канал.

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У першому раунді Чарльз кілька разів точно потрапив в голову, зробив тейкдаун і вийшов на больовий прийом на ліву руку, протягом декількох секунд вигинаючи руку Фергюсону з великою амплітудою. Тоні врятував гонг.

У дебюті другого раунду Тоні Фергюсон апкіком зробив січку Олівейрі, коли той спирався коліном в канвас. Судді зафіксували порушення, перерва тривала менше хвилини. У позиційній боротьбі до кінця раунду бразилець мав перевагу.

У третьому раунді Олівейра виконав кидок і зайняв позицію зверху. Чарльз закрив трикутник на голові Тоні, але Фергюсон зумів піти. Всі судді віддали перемогу бразильцю з рахунком 30:26.

Фергюсон – Олівейра відео бою

Результати всіх боїв UFC 256

У головній події чемпіон UFC у найлегшій вазі Дейвісон Фігередо (20-1-1) звів бій з Брендоном Морено (18-5-2) внічию: 47-46, 47-47, 47-47. Пояс залишиться у чемпіона.

Маккензі Дерн (10-1) перемогла Вірна Яндіробу (16-2) одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28).

Кевін Холланд (21-5) переміг Роналдо Соузу (26-9) нокаутом в першому раунді.

Сіріл Гейн (7-0) переміг Джуніора Дос Сантоса (21-9) технічним нокаутом у другому раунді.

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