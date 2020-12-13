Фергюсон програв Олівейрі одноголосним рішенням суддів та інші результати UFC 256
У неділю, 13 грудня, рано вранці у Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 256. Найбільш резонансною його подією стало повернення зірки легкого дивізіону Тоні Фергюсона після поразки від Джастіна Гейджі в травні цього року.
Втім, американець не зміг реабілітуватися після поразки Гейджі. Олівейра переміг рішенням суддів Фергюсона, пише 24 канал.
Дивіться також Тотальне знищення: Джошуа вбивчим ударом нокаутував Пулєва та зберіг пояси – відео
У першому раунді Чарльз кілька разів точно потрапив в голову, зробив тейкдаун і вийшов на больовий прийом на ліву руку, протягом декількох секунд вигинаючи руку Фергюсону з великою амплітудою. Тоні врятував гонг.
У дебюті другого раунду Тоні Фергюсон апкіком зробив січку Олівейрі, коли той спирався коліном в канвас. Судді зафіксували порушення, перерва тривала менше хвилини. У позиційній боротьбі до кінця раунду бразилець мав перевагу.
У третьому раунді Олівейра виконав кидок і зайняв позицію зверху. Чарльз закрив трикутник на голові Тоні, але Фергюсон зумів піти. Всі судді віддали перемогу бразильцю з рахунком 30:26.
Фергюсон – Олівейра відео бою
Результати всіх боїв UFC 256
У головній події чемпіон UFC у найлегшій вазі Дейвісон Фігередо (20-1-1) звів бій з Брендоном Морено (18-5-2) внічию: 47-46, 47-47, 47-47. Пояс залишиться у чемпіона.
Маккензі Дерн (10-1) перемогла Вірна Яндіробу (16-2) одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28).
Кевін Холланд (21-5) переміг Роналдо Соузу (26-9) нокаутом в першому раунді.
Сіріл Гейн (7-0) переміг Джуніора Дос Сантоса (21-9) технічним нокаутом у другому раунді.
Попередній кард:
- Каб Свонсон переміг Даніеля Пінеду нокаутом у другому раунді;
- Рафаель Фізієв переміг Ренато Мойкано нокаутом у першому раунді;
- Гевін Такер переміг Біллі Куарантілло одноголосним рішенням суддів;
- Тіша Торрес перемогла Сем Х'юз технічним нокаутом у першому раунді;
- Чейс Хупер переміг Пітера Барретта сабмішеном у третьому раунді.
Поділитися новиною