Він схожий на хлопця, який заробив надто багато грошей, – відомий тренер розкритикував Джошуа

Американський тренер Тедді Атлас дорікнув британському боксерові Ентоні Джошуа. Фахівець заявив, що ексчемпіон світу не правильно реагує на свої поразки.

Атлас: Він приймає поразку дуже легко

Відомий тренер переконаний, що Джошуа не вміє приймати поразки. Він наголосив, що переможець має поводитися гідно.

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"Джошуа заробив надто багато грошей. Це моя думка. Він приймає поразку дуже легко, дуже люб'язно. Я хочу, щоб переможець і програли поводилися гідно, не зрозумійте мене неправильно. Я переконаний у цьому так само, як і більшість людей", – сказав Атлас.

Також американець додав, що британський боксер схожий на хлопця, який заробив купу грошей.

Потрібно бути люб'язним, незалежно від того, виграв ти чи програв. Але Джошуа виявився надто люб'язним, коли дійшло до цього. Він схожий на хлопця, який заробив надто багато грошей,

– наголосив Тедді.

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