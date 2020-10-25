Американський боксер Теофімо Лопес не планує давати реванш українцю Василю Ломаченку. Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі переконує, що другий поєдинок з Ломаченком позбавлений будь-якого сенсу.

23-річний Лопес дав інтерв'ю відомому спортивному аналітику Максу Келлерману на його шоу Max on Boxing. Про це повідомляє vRINGe.

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Ломаченко пішов як ображений невдаха, яким він і є

Лопес заявив, що Ломаченки не пропонували йому внести у контракт пункт про реванш. Американець припускає, що Ломаченко не очікував, що програє.

Немає сенсу. Немає сенсу. Вони не дали мені пункт про реванш в контакті. Я не думаю, що вони очікували мою перемогу. Ні. Я щирий з вами, я зробив свою частину – переміг у бою. І тепер його царювання закінчено. Я маю на увазі, він пішов, як ображений невдаха, яким він і є. А ми зробили те, що повинні були,

– сказав Лопес.

Також американець вкотре нагадав, що підійшов у кут Ломаченка, щоб подякувати за бій. На цей крок, за словами Лопес, він отримав тільки посмішку від Ломаченка.

"Я шанобливо підійшов в його кут. Я попрощався з його батьком, попрощався з ним, а він просто посміявся над цим. Залишимо це як воно є", – зазначив Теофімо.

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