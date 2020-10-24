Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) переніс операцію на правому плечі. Боксер успішно переніс хірургічне втручання і приступив до відновлення.

У ролику, який був опублікований в інстаграмі, показано проопероване плече колишнього чемпіона світу в легкій вазі за чотирма версіями. На обличчі у Ломаченка видно синці після програного бою за звання абсолютного чемпіона світу американцю Теофіму Лопесу.

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"Операція Василя Ломаченка, що пов'язана з травмою плеча, пройшла успішно. Підтримуємо нашого чемпіона і бажаємо якнайшвидшого відновлення!", – сказано в коментарі до посту.

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Після поєдинку в Ломаченка виявили бурсит (запалення слизових сумок навколо суглобів).

"Це тканина, яка змащує і пом'якшує обертає манжету, яку ми лікували і в яку робили йому ін'єкції перед боєм. На внутрішній стороні плеча, де він раніше його вивихнув, він зламав хрящ. Це було поруч з попередньою операцією, тому я зробив невелике коригування, щоб приховати оголений хрящ в передній частині плеча", – пояснив лікар.

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