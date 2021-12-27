Він міг би бути хокеїстом, – дружина Маліновського про захоплення чоловіка

Дружина гравця Аталанти та збірної України Роксана Маліновська розповіла про свого чоловіка у позафутбольний час. Вона зазначила, що у Руслана є дуже багато захоплень.

Просить рецепти у шеф-кухаря Аталанти

За словами Роксани, її чоловік дуже любить готувати. Щодня він займається приготуванням сніданків.

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"Щодня він готує сніданки для Олівії. А коли вранці вдома, то для всієї родини: соки, яйця, лосось, авокадо, українські котлети, омлети, пластівці вівсяні, млинці. Для нас, українців, сніданок є родзинкою дня. І Руслан не виняток. Але він також готує м'ясо, рибу та овочі з соусами. Його секрети? Ну, він просить багато порад щодо рецептів у шеф-кухаря Аталанти. Серед бергамських страв у нього улюблений кролик", – сказала дружина гравця збірної.

Роксана наголосила, що її чоловік вперш за все чудовий та дбайливий тато.

Кумедно, але коли мій чоловік вдома, донечка хоче гратися лише з ним. Руслан проводить із нами багато часу. А під час карантину він мені дуже допоміг: прибрав у будинку, міняв підгузки,

– запевняє Маліновська.

Також дружина Руслана розповіла, що її чоловік любить теніс, а ще в нього виходить добре стояти на ковзанах. Роксана переконана, що якби не футбол, то Маліновський міг стати хокеїстом.

"Він дуже добре стоїть на ковзанах. Він добре рухається, тому що катався на ковзанах з дитинства, оскільки Руслан жив у регіоні, де взимку багато льоду. На мій погляд, з огляду на його якості, він також міг би бути хокеїстом", – додала Роксана.

У цьому сезоні на рахунку Маліновського 17 матчів за Аталанту в італійському чемпіонаті. Він відзначився 4 голами та одним асистом.