Просит рецепты у шеф-повара Аталанты

По словам Роксаны, ее муж очень любит готовить. Ежедневно он занимается приготовлением завтраков.

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"Ежедневно он готовит завтраки для Оливии. А когда утром дома, то для всей семьи: соки, яйца, лосось, авокадо, украинские котлеты, омлеты, хлопья овсяные, блины. Для нас, украинцев, завтрак является изюминкой дня. И Руслан не исключение. Но он также готовит мясо, рыбу и овощи с соусами. Его секреты? Ну, он просит много советов по рецептам у шеф-повара Аталанты. Среди бергамских блюд у него любимый кролик", – сказала жена игрока сборной.

Роксана отметила, что ее муж прежде всего замечательный и заботливый папа.

Забавно, но когда мой муж дома, доченька хочет играть только с ним. Руслан проводит с нами много времени. А во время карантина он мне очень помог: убрал в доме, менял подгузники,

– говорит Малиновская.

Также жена Руслана рассказала, что ее муж любит теннис, а еще у него получается хорошо стоять на коньках. Роксана убеждена, что если бы не футбол, то Малиновский мог стать хоккеистом.

"Он очень хорошо стоит на коньках. Он хорошо двигается, потому что катался на коньках с детства, поскольку Руслан жил в регионе, где зимой много льда. На мой взгляд, учитывая его качества, он также мог бы быть хоккеистом", – добавила Роксана.

К слову. В этом сезоне на счету Малиновского 17 матчей за Аталанту в итальянском чемпионате. Он отметился 4 голами и одним ассистом.