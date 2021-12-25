Маліновський привітав фанатів рідною мовою

Італійський клуб підготував різдвяний подарунок для своїх вболівальників. Футболісти Аталанти записали відеозвернення для своїх шанувальників.

Варте уваги Маліновський потрапив до команди тижня чемпіонату Італії

Маліновський привітав своїх фанатів двома мовами. Спершу він звернувся до вболівальників українською, а потім повторив привітання італійською. Відео можна переглянути за посиланням.

Всіх з Різдвом Христовим вітаю. Бажаю всього найкращого у Новому році та більше перемог,

– сказав Маліновський.

Відео привітання

Руслан разом зі своєю родиною святкує Різдво у Дубаї. Дружина футболіста Роксана опублікувала у своєму інстаграмі новорічні фотографії родини.



Маліновський з родиною / інстаграм дружини Руслана

До слова. У цьому сезоні на рахунку Маліновського 17 матчів за Аталанту в італійському чемпіонаті. Він відзначився 4 голами та одним асистом.