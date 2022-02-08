Він мені снився два дні, – капітан збірної України про незабитий пенальті у ворота Росії
Джерело:Tribuna.com
Збірна України з футзалу у півфіналі Євро-2022 поступилася Росії. Щоправда, спортсмени мали можливість за 72 секунд до кінця матчу зрівняти рахунок.
Фатальний пенальті
За рахунку 2:3 на користь Росії, Україна отримала право на пробиття пенальті. Виконувати його направився Петро Шотурма. Та капітан команди не забив – він пробив по центру, і воротар Росії ногами відбив м'яч.
Як капітан взяв на себе відповідальність – фортуна була не на моїй стороні. Підійшовши до м’яча відчув, уявив, скільки вболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити…. Я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився 2 дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед вболівальниками – мені тепер з цим жити,
– заявив Шотурма після повернення до України.
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Євро, що зробило команду сильнішою
У підсумку Україна програла в цьому матчі. Після цього пенальті Шотурма отримав чимало повідомлень від вболівальників. Не всі вони були зі словами підтримки.
"Це ще один крок у моєму житті – мені багато писали слів підтримки, багато було і хейту. Один тренер сказав, що пройшовши через таке, стаєш сильнішим. Так і є – за це Євро ми стали ще сильнішими", – відзначив футзаліст.
Варто додати, що програвши у півфіналі Євро-2022, збірна України отримала можливість поборотися за бронзові нагороди. Але у матчі за третє місце програла Іспанії.