Футбольна фортуна була не на боці України

Півфінал Україна – Росія був найбільш емоційним поєдинком Євро-2022 з футзалу. На жаль, "синьо-жовті" не змогли пробитись у фінал турніру, хоча мали чудову нагоду наприкінці матчу, повідомляє 24 канал.

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За 72 секунди до закінчення матчу при рахунку 2:3 на користь Росії Афанас'єв сфолив у власному штрафному. Суддя без вагань вказав на пенальті.

Пробивати взявся капітан збірної України Петро Шотурма, але удар по центру воріт потягнув російський голкіпер, який ногами ефектно парирував пенальті. Лідер "синьо-жовтих" не вдалось збільшити свій гольовий доробок та не дозволити Росії завершити матч в основний час.

Як не старались українці, але забити їм в останні секунди так і не вдалось. Росія прямує у фінал Євро-2022. Україна буде змагатись за третє місце.

До слова. Суперник української збірної визначиться у півфіналі Португалія – Іспанія, який розпочнеться 4 лютого о 21:00.