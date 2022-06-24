"Він любить гроші, нехай живе з ними": румунський тренер звинуватив Луческу у договірних матчах

Румунський наставник Іоан Сдробіш погано висловився про свого земляка та головного тренера Динамо Мірчу Луческу. Спеціаліст назвав "Містера" людиною, яка дуже любить гроші.

Сдробіш: Я більше не хочу вимовляти його ім'я

Іоан Сдробіш звинуватив Мірчу Луческу в участі у договірних матчах. Румунський наставник пригадав гру проти Північної Ірландії, коли команди "Містера" повинна була розписати нульову мирову. Натомість мінімально поступилась супернику.

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Швидше за все, що мова йде про матч Румунія – Північна Ірландія 1985 року у кваліфікації групового раунду на ЧС.Саме у цьому поєдинку румуни під керівництвом Луческу програли опоненту з різницею в один гол.

Я більше не хочу вимовляти його ім'я. При всій повазі до того, що він зробив в Україні і Туреччині, він взяв великі гроші. Він любить гроші, нехай живе з ними до 100 років. З Північною Ірландією йому потрібно було зіграти 0:0, а він програв 0:1. Коли вам потрібен результат, ви заради нього граєте. Ми б пройшли кваліфікацію,

– розповів Сдробіш.

Земляка головного тренера Динамо пригадав вильоти італійських клубів, якими керував Луческу – Піза, Брешія та Реджана. Ці три команди Мірча тренував у період з 1990-го по 1996-ті роки. Загалом на чолі трьох цих клубів провів 126 матчів.