Новий наступник італійського тренера

Ігор Йовічевіч може стати наступником Роберто Де Дзербі. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, донецький клуб вже навіть зробив пропозицію наставнику Дніпра-1.

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48-річний фахівець начебто вже дав свою згоду перебратись у Шахтар. Якщо сторони дійдуть згоди, то хорват буде мати можливість попрацювати з українським грандом у новому сезоні та єврокубках. "Гірники" розпочинають європейський шлях із групового раунду Ліги чемпіонів.

Йовічевіч може дістатись донецькій команді абсолютно безкоштовно через рішення ФІФА. Асоціація дозволила зупинити дії угод гравців та наставників із іноземними паспортами.

Цікаво, що в Йовічевіча є дійсний контракт із Дніпром-1, який розрахований ще на рік. Ідентична ситуація з де Дзербі, якого пов'язує угоду з Шахтарем до 30 червня 2023 року.

На 99,9% тренер Шахтаря

За інформацією іншого спортивного журналіста Романа Бебеха, Йовічевіч вже на 99,9% стане новим головним тренером донецького клубу.

У цій справі могли зіграти два фактори – виступ команди у Лізі чемпіонів та допомога директора "гірників" Даріо Срни, який теж за національністю хорват.