Вимучена перемога Лейпцига, казка Айнтрахта продовжується: результати півфіналів Ліги Європи

У четвер. 28 квітня, відбулись перші півфінальні матчі Ліги Європи. Айнтрахт та РБ Лейпциг здобули перемоги з різницею в один гол.

У перших півфіналах команди не змогли оформити собі комфортні рахунки. Фіналісти визначиться у матчах-відповідях, повідомляє 24 канал.

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Вест Хем – Айнтрахт 1:2

Голи: Антоніо, 21 – Кнауфф, 1, Камада, 54

Вже на стартові хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Ідеальну подачу у воротарський майданчик вдало головою замкнув Кнауфф. Ще до перерви господарі змогли зрівняти цифри на табло 1:1. Голом відзначився Антоніо.

Вже у другому таймі швидкий гол знову вдався головній сенсації Ліги Європи Айнтрахту завдяки влучному удару Камади. Німецький клуб на виїзді здобув важливу перемогу над Вест Хемом. Українець Андрій Ярмоленко спостерігав за матчем із лави запасних.

РБ Лейпциг – Рейнджерс 1:0

Гол: Анхеліно, 8

Доволі нудний перший півфінал видали команди, якщо його порівнювати з паралельним матчем 1/2 фіналу Ліги Європи.

Лише один м'яч від Анхеліно дозволив "червоним бикам" святкувати мінімальну перемогу у домашньому поєдинку.

Матчі-відповіді відбудуться 5 травня.