В первых полуфиналах команды не смогли оформить комфортные счета. Финалисты определится в ответных матчах, сообщает 24 канал.

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Вест Хэм – Айнтрахт 1:2

Голы: Антонио, 21 – Кнауфф, 1, Камада, 54

Уже на стартовой минуте гости открыли счет в матче. Идеальную подачу во вратарскую удачно головой замкнул Кнауфф. Еще до перерыва хозяева смогли уравнять цифры на табло 1:1. Голом отличился Антонио.

Уже во втором тайме быстрый гол снова удался главной сенсации Лиги Европы Айнтрахту благодаря точному удару Камады. Немецкий клуб на выезде одержал важную победу над Вест Хэмом. Украинец Андрей Ярмоленко наблюдал за матчем из ряда запасных.

РБ Лейпциг – Рейнджерс 1:0

Гол: Анхелино, 8

Довольно скучный первый полуфинал выдали команды, если сравнивать его с параллельным матчем 1/2 финала Лиги Европы.

Лишь один мяч от Анхелино позволил "красным быкам" праздновать минимальную победу в домашнем поединке.

К слову. Ответные матчи состоятся 5 мая.